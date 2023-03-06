В Херсонской области трактор подорвался на взрывчатке: один человек погиб

"Трагедия произошла в селе Зеленый Гай. Во время выполнения полевых работ трактор наткнулся на неизвестный взрывоопасный предмет", - говорится в сообщении.

От полученных травм один человек погиб на месте, еще один - получил ранения.

"Жители Херсонской области, в который раз напоминаем, что сейчас очень опасно посещать территории, еще не обследовавшие саперы. Поэтому ради вашей безопасности настоятельно рекомендуем воздержаться от посещения полей, лесополос и других потенциально заминированных территорий", - подчеркнули в ОВА.