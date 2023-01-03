В Херсонской области автомобиль с людьми подорвался на взрывчатке: есть жертвы

В Бериславском районе Херсонской области гражданский автомобиль подорвался на российской взрывчатке. Вследствие происшествия погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

"На выезде из Малой Александровки автомобиль с гражданскими наткнулся на российскую взрывчатку. В результате полученных ранений погибли двое мужчин", - рассказал он.

Янушевич отметил, что в Херсонской области еще много заминированных территорий. Саперв продолжают работать, однако вражеских мин и неразорванных снарядов очень много.

Власти призывают местных жителей сообщать об опасных находках спасателей или полицию.