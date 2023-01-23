Россияне заминировали почти 900 тысяч гектаров на освобожденных территориях юга

Российские оккупанты активно миновали временно захваченные территории. Только в освобожденных частях Херсонской и Николаевской областей заминированы почти 900 тысяч гектаров земли.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадного генерала Александра Тарнавского.

"Захватчики успели заминировать около 680 тысяч гектаров на освобожденной в прошлом году части Херсонской области. Это только по приблизительным подсчетам. Еще 200 тысяч гектаров - заминированные участки Николаевской области", - сказал он.

Тарнавский подчеркнул, что после деоккупации территорий, украинские специалисты сразу начинают их зачистку от взрывчатки.

"Специалисты Сил обороны на таврическом направлении ежедневно выходят на охоту за смертоносным наследием агрессора. Они ежесекундно рискуют жизнью, чтобы вновь сделать безопасными освобожденные территории Украины. Этим мы кардинально отличаемся от врага", - добавил он.

Напомним, одним из самых заминированных регионов Украины остается Харьковская область.

Как сообщалось ранее, в Николаевской области автомобиль взорвался на мине. Среди пострадавших ребенок 3 недели.

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