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У Херсонській області трактор підірвався на вибухівці: одна людина загинула

Фото: у Херсонській області трактор підірвався на вибухівці (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Під час виконання польових робіт у селі Зелений Гай Херсонської області трактор натрапив на невідомий вибухонебезпечний предмет. В результаті одна людина загинула, ще одна - отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Херсонської ОВА.

"Трагедія сталася у селі Зелений Гай. Під час виконання польових робіт трактор натрапив на невідомий вибухонебезпечний предмет", - йдеться в повідомленні.

Від отриманих травм одна людина загинула на місці, ще одна - отримала поранення.

"Жителі Херсонської області, вкотре нагадуємо, що зараз дуже небезпечно відвідувати території, які ще не обстежили сапери. Тому задля вашої безпеки наполегливо радимо утриматись від відвідин полів, лісосмуг та інших потенційно замінованих територій", - наголосили в ОВА.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Бериславському районі Херсонської області цивільний автомобіль підірвався на російській вибухівці. Внаслідок події загинули двоє людей.

Також раніше ми писали, що російські окупанти активно мінували тимчасово захоплені території. Так, лише у звільнених частинах Херсонської та Миколаївської областей заміновані майже 900 тисяч гектарів землі.

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