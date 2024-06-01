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В Херсонской области произошел "прилет" по месту базирования оккупантов

Суббота 01 июня 2024 23:58
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В Херсонской области произошел "прилет" по месту базирования оккупантов Иллюстративное фото: база российских оккупантов поражена в селе в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Во временно оккупированном селе Малокаховка Херсонской области было поражено место базирования российских захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Малокаховка. Прилет по базированию оккупантов", - говорится в его публикации в сети сегодня вечером, 1 июня.

Также отмечается, что в результате прилета на пораженном объекте в населенном пункте произошли детонация и сильный пожар.

Андрющенко обнародовал фото о ночной "бавовне" в Малокаховке, расположенной в Каховском районе Херсонской области недалеко от реки Днепр. На фото можно увидеть столб густого дыма, вероятно, из-за пожара после поражения вражеского объекта.

В Херсонской области произошел &quot;прилет&quot; по месту базирования оккупантовВ Херсонской области произошел &quot;прилет&quot; по месту базирования оккупантов

Справка: отметим, что это село расположено в 88 км от Херсона и в 5 км от районного центра, на левом берегу Каховского водохранилища. Ближайшая железнодорожная станция к нему - Каховка, в 4 км.

Малокаховка была оккупирована российскими захватчиками в первый день широкомасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года.

Несмотря на то, что враг до сих пор сохраняет контроль над населенным пунктом, фиксировались случаи, когда оккупанты наносили по нему удары. Так, например, в январе прошлого года вражеская армия обстреляла село из местных лесов, а в мае текущего года захватчики в очередной раз совершили минометный обстрел по Малокаховке.

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