В Херсонской области разъяснили правила въезда для представителей международных организаций

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную военную администрацию в Telegram .

Как отметили в ОВА, такие правила въезда ввели в рамках указа коменданта Херсонской области от 28 марта этого года.

В ведомстве уточнили, что представителям международных организаций нужно не позднее чем за 72 часа до визита заполнить форму и отослать ее на электронную почту: kherson.komendant@post.mil.gov.ua. В теме письма необходимо указать "Сообщение о передвижении".

В ОВА подчеркнули, что подписать форму должен каждый представитель делегации. При этом необходимо придерживаться установленного маршрута.

Стоит заметить, что о новых правилах въезда в Херсонскую область для иностранцев и представителей международных организаций стало известно еще в начале апреля.