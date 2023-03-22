Поехали собирать дрова. В Николаевской области три человека подорвались на российской мине

Трое жителей одного из сел Николаевской области в среду, 22 марта, погибли подорвались на российской мине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на руководителя полиции области Сергея Шайхета.

По его данным, трое жителей села Садовое 60-ти, 29-ти и 19-ти лет поехали полем к лесополосе собирать дрова. В какой-то момент их автомобиль наехал на российскую мину и взорвался.

От полученных травм все трое погибли.

"В настоящее время на месте работают взрывотехники полиции и представители ГСЧС", - написал Шайхет.