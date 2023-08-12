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В Херсонской области в течение суток из-за обстрелов пострадали десять человек

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Суббота 12 августа 2023 08:29
В Херсонской области в течение суток из-за обстрелов пострадали десять человек Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 11 августа, российские оккупанты совершили 39 обстрелов по территории Херсонской области. В результате ударов десять человек получили ранения.

Об этом рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал .

По словам Прокудина, враг выпустил 159 снарядов по Херсонской области из минометов, артиллерии, "Градов" и БПЛА, в том же числе 9 снарядов по территории Херсона.

В частности враг попал в:

  • жилые кварталы населенных пунктов области;
  • территорию завода;
  • административные здания;
  • внешкольное учебное заведение;
  • объекты критической инфраструктуры;
  • церковь;
  • магазины;
  • кафе;
  • пункт выдачи гуманитарной помощи;
  • здание магазина в Бериславе.

"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, 10 - получили ранения", - добавляет Прокудин.

Утренний обстрел Херсона

11 августа, около 4 утра, россияне совершили обстрел села Камышаны в Херсонской области, в результате чего три женщины были госпитализированы с минно-взрывными травмами.

Также в 08:30 оккупанты ударили и по Херсону, попав в многоэтажку. В результате обстрела были ранены два человека, один из которых позже скончался в медучреждении. В частности, ранение получил еще один человек из-за обстрела Берислава.

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