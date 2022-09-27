В Херсонской области оккупанты ловят людей на улице и силой принуждают "голосовать"

В Херсонской области оккупанты силой и угрозами оружием вынуждают голосовать местных жителей. В случае отказа дают 24 часа на выезд из города, а на ближайшем блокпосте мобилизируют.

Об этом говорится в материале РБК-Украина: От "референдума" до мобилизации. Как и чем Россия шантажирует украинцев в оккупации .

"В последние дни мы получаем многочисленные обращения от херсонцев о том, какое давление оккупанты оказывают на людей. С оружием в руках ходят по домам. Ловят людей на улицах. Силой и угрозами принуждают голосовать. Многим из тех, кто против или отказывается голосовать - заявляют, что у них есть 24 часа, чтобы уехать", - рассказал РБК-Украина глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

Если мужчина, поддавшись угрозам выехать за 24 часа, решает покинуть оккупированную территорию, на границе его задерживают и мобилизуют. Та же судьба ждет и тех, кто голосует "за" и имеет российский паспорт.