В Херсонской области массово исчезают российские военные, - АТЕШ
Во временно оккупированные районы Херсонской области прибывают российские военные, которые массово дезертируют.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".
Отмечается, что российские захватчики отказываются выполнять боевые задачи и самовольно покидают места временной дислокации. Примечательно то, что некоторые из тех, кто официально проходил по бумагам в статусе самовольно оставленной части, позже оказывались на оккупированной территории Херсонской области.
Между тем агенты движения также констатируют прибытие большого количества личного состава оккупационной армии в Новоалексеевку.
"Эти военные размещаются в свободных заброшенных домах. Большинство из них имеют множественные татуировки на теле. Местное население считает, что это люди, которые ранее находились в местах лишения свободы", - отмечается в сообщении.
Агенты "АТЕШ" также сообщают, что подразделения Росгвардии получили указание отлавливать украинских партизан, которые передают информацию о местах базирования личного состава российских оккупационных войск. Также в населенном пункте отмечается исчезновение личного состава российских войск.
Ситуация на временно оккупированных территориях
Партизаны обнаружили радиолокационную станцию российских захватчиков во временно оккупированном Крыму. Она установлена в районе Балаклавской ТЭС.
Также российские военные перемещают САУ в сторону Джанкоя во временно оккупированном Крыму.
Кроме того, партизаны обнаружили перемещение большого количества россиян к временно оккупированному Джанкою в Крыму.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.