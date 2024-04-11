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В Херсонской области массово исчезают российские военные, - АТЕШ

Четверг 11 апреля 2024 23:46
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В Херсонской области массово исчезают российские военные, - АТЕШ Фото: в Херсонской области массово исчезают российские военные (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Во временно оккупированные районы Херсонской области прибывают российские военные, которые массово дезертируют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".

Отмечается, что российские захватчики отказываются выполнять боевые задачи и самовольно покидают места временной дислокации. Примечательно то, что некоторые из тех, кто официально проходил по бумагам в статусе самовольно оставленной части, позже оказывались на оккупированной территории Херсонской области.

Между тем агенты движения также констатируют прибытие большого количества личного состава оккупационной армии в Новоалексеевку.

"Эти военные размещаются в свободных заброшенных домах. Большинство из них имеют множественные татуировки на теле. Местное население считает, что это люди, которые ранее находились в местах лишения свободы", - отмечается в сообщении.

Агенты "АТЕШ" также сообщают, что подразделения Росгвардии получили указание отлавливать украинских партизан, которые передают информацию о местах базирования личного состава российских оккупационных войск. Также в населенном пункте отмечается исчезновение личного состава российских войск.

Ситуация на временно оккупированных территориях

Партизаны обнаружили радиолокационную станцию российских захватчиков во временно оккупированном Крыму. Она установлена в районе Балаклавской ТЭС.

Также российские военные перемещают САУ в сторону Джанкоя во временно оккупированном Крыму.

Кроме того, партизаны обнаружили перемещение большого количества россиян к временно оккупированному Джанкою в Крыму.

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