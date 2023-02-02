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В Херсонской области обнаружили тела пяти человек, погибших от обстрелов РФ (фото)

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Херсонская область, Четверг 02 февраля 2023 19:21
В Херсонской области обнаружили тела пяти человек, погибших от обстрелов РФ (фото) Фото: В Херсонской области обнаружили тела пяти человек, погибших от обстрелов РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

На территории Станиславской общины в Херсонской области обнаружили и эксгумировали тела людей, погибших из-за обстрела армии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Херсонской областной прокуратуры.

"Тела принадлежат жителям Станиславской общины, среди которых женщина. Все они погибли в период март-апрель 2022 года, когда российские военные, нарушая нормы международного гуманитарного права, обстреливали населенные пункты", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что тела погибших были направлены для проведения судебно-медицинских экспертиз.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

Напомним, что в Херсонской области стражи порядка эксгумировали тело женщины, которую российский военный расстрелял в спину.

В селе Правдино (Херсонская область) стражи порядка эксгумировали тела семи жителей, которых расстреляли военные РФ. Убив людей, среди которых была несовершеннолетняя девушка, россияне взорвали дом с ними.

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