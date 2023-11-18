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В Херсонской области дезертировали около 20 военных РФ, - Генштаб

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В районе населенного пункта Крынки Херсонской области дезертировали около 20 российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на строительство Генштаба ВСУ в Facebook.

По данным Генштаба, сбежали военные из состава 144 отдельной мотострелковой бригады ВС РФ.

При этом отмечается, что они самовольно оставили боевые позиции.

Дезертирство в армии РФ

В российской армии участились случаи дезертирства. Так, например, во временно оккупированной Араповке Луганской области дезертировали около 90 российских военнослужащих, они самовольно покинули боевые позиции. В Сватово сбежали 40 захватчиков.

В Мариуполе и Новоазовске Донецкой области дезертировали 25 российских оккупантов из-за прекращения отпусков.

А в Запорожской области около 50 захватчиков отказались воевать и вывели вооружение из строя.

Ситуация на левобережье Херсонской области

Недавно руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил о том, что украинским военным удалось закрепиться на левом берегу Херсонской области.

При этом более детальных подробностей насчет успехов украинских военных Ермак не раскрыл.

В то же время Гуменюк, комментируя такое продвижение ВСУ, намекнула, что в дальнейшем можно будет говорить о больших успехах.

Более детально о плацдарме для ВСУ в Херсонской области можете узнать в материале РБК-Украина.

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