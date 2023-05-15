В понедельник, 15 мая, в Херсонской области подросток подорвался на мине. Его планируют госпитализировать в больницу Кривого Рога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"В селе Трифоновка Великоалександровской общины 17-летний парень наткнулся на взрывчатку, оставлен российской армией", - говорится в сообщении. Отмечается, что из-за детонации он получил тяжелые травмы. "Раненый госпитализирован в ближайшее медучреждение, готовится эвакуация в больницу в Кривом Роге", - добавили в ОВА.