В Херсонской области из-за взрыва гильзы ранен ребенок

В селе Новорайск Херсонской области ребенок травмировался в результате детонации взрывоопасного предмета. Он разорвался в руках парня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.
"10-летний парень играл гильзой, когда та взорвалась у него в руках. Он получил осколочные ранения пальцев и кисти", - говорится в сообщении.
Как отметили в ОВА, медики предоставили пострадавшему необходимую медицинскую помощь. В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает.
"Состояние потерпевшего оценивают как удовлетворительное", - констатировали в администрации.
В Украине участились случаи подрывов на взрывных устройствах. Особенно это касается освобожденных от оккупации российских войск территорий.
Ранее РБК-Украина писало, что Украина является крупнейшей заминированной территорией в мире, превосходя таких бывших лидеров, как Афганистан и Сирия. При этом ситуация продолжает усугубляться, а темпы разминирования "очень медленные".
Бывший министр обороны Алексей Резников заявил, что для полной очистки территории Украины от российских мин может понадобиться более 30 лет и 5000 специалистов.
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