В Херсонской области из-за взрыва гильзы ранен ребенок

Подрывы на минах в Украине

В Украине участились случаи подрывов на взрывных устройствах. Особенно это касается освобожденных от оккупации российских войск территорий.

Ранее РБК-Украина писало, что Украина является крупнейшей заминированной территорией в мире, превосходя таких бывших лидеров, как Афганистан и Сирия. При этом ситуация продолжает усугубляться, а темпы разминирования "очень медленные".

Бывший министр обороны Алексей Резников заявил, что для полной очистки территории Украины от российских мин может понадобиться более 30 лет и 5000 специалистов.

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