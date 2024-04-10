В Херсонській області через вибух гільзи поранено дитину

"10-річний хлопець бавився гільзою, коли та вибухнула у нього в руках. Він отримав уламкові поранення пальців та кисті", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в ОВА, медики надали потерпілому необхідну медичну допомогу. Нині життю дитини нічого не загрожує.

"Стан потерпілого оцінюють як задовільний", - констатували в адміністрації.