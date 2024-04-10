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В Херсонській області через вибух гільзи поранено дитину

Фото: в Херсонській області через вибух гільзи поранено дитину (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У селі Новорайськ Херсонської області дитина травмувалася внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета. Він розірвався у руках хлопця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"10-річний хлопець бавився гільзою, коли та вибухнула у нього в руках. Він отримав уламкові поранення пальців та кисті", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в ОВА, медики надали потерпілому необхідну медичну допомогу. Нині життю дитини нічого не загрожує.

"Стан потерпілого оцінюють як задовільний", - констатували в адміністрації.

Підриви на мінах в Україні

В Україні почастішали випадки підривів на вибухових пристроях. Особливо це стосується звільнених від окупації російських військ територій.

Раніше РБК-Україна писало, що Україна є найбільшою замінованою територією у світі, перевершивши таких колишніх лідерів, як Афганістан та Сирія. При цьому ситуація продовжує посилюватись, а темпи розмінування "дуже повільні". Колишній міністр оборони Олексій Резніков заявив, що для повного очищення території України від російських мін може знадобитись понад 30 років та 5000 спеціалістів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Херсонська областьВибухи