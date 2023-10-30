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Россияне ударили по автобусу в Херсоне: четверо пострадавших

Херсон, Понедельник 30 октября 2023 14:53
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Россияне ударили по автобусу в Херсоне: четверо пострадавших Фото: россияне ударили по автобусу в Херсоне (t.me/olexandrprokudin)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты атаковали маршрутный автобус в Херсоне, в результате чего четыре человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина.

По предварительным данным, из-за осбтрела пострадали не менее четырех человек. При чем одна женщина находится в тяжелом состоянии.

Обстрел Берислава

Кроме Херсона захватчики также атаковали объект критической инфраструктуры в Бериславе. Из-за обстрела город остался без электроснабжения. В настоящее время определяется степень повреждения.

Обстрелы Херсонской области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.

Так, сегодня ночью захватчики снова атаковали Херсон, в результате чего один человек погиб, еще трое получили ранения.

29 октября россияне также массированно крыли огнем Херсон. Под вражеский удар попал мужчина. Также была повреждена энергосеть.

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