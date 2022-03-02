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Херсонська область через дії окупантів під загрозою екологічної катастрофи : у чому причина

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Херсонська область, Середа 02 березня 2022 15:37
Херсонська область через дії окупантів під загрозою екологічної катастрофи : у чому причина Фото: Херсонська область через дії окупантів під загрозою екологічної катастрофи (ULF)
Автор: Артем Горовенко

Підприємство з виробництва курячого яйця, птахофабрика "Чорнобаївська" під Херсоном залишилась без можливості годувати птицю і вивозити готову продукцію. Це призведе до вимирання птиці і неможливості її утилізації, як і утилізації складських запасів яєць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Укрлендфармінг".

"Через постійні жорстокі обстріли з боку окупантів страждає мирне населення, руйнуються логістичні шляхи для забезпечення життєдіяльності населених пунктів і виробничих об'єктів. 3 млн курей фактично вмирають від голоду через неможливість постачання комбікорму для їх годування. Їх неможливо утилізувати, як неможливо й утилізувати готову продукцію, через ведення бойових дій агресором", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, в подібній ситуації опинилась і Богодухівська птахофабрика та птахофабрика Охоче в Харківській області, що також входить до складу агрохолдингу "Авангард" (група компаній "Укрлендфармінг").

Також зараз знеструмлено найбільший в Європі інкубатор в м.Макарів Київської області. В прес-службі ще додають, що окрім екологічної небезпеки, зупинка підприємств може призвести й до дефіциту яєць в Україні.

"Наша група компаній забезпечувала курячими яйцями до 30% ринку України. Зараз ми можемо говорити про фактичну втрату 15% виробництва яєць в країні", - додають в компанії

Водночас в компанії повідомили, що "Авангард" продовжує підтримувати оборону країни. У координації з Мінагрополітики "Авангард" безкоштовно передає на потреби захисту країни 500 тис. штук яєць свого виробництва.

Також група компаній надає паливно-мастильні матеріали та необхідну техніку, зокрема вантажні автомобілі.

Нагадаємо, Херсон та область стали однією з найгарячіших точок після введення російських військ на територію України 24 лютого. Вже котрий день триває протистояння наших військових та Українського народу. Усе про ситуацію в регіоні - в нашій текстовій трансляції.

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