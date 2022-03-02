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Херсонская область из-за действий оккупантов под угрозой экологической катастрофы: в чем причина

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Херсонская область, Среда 02 марта 2022 15:37
Херсонская область из-за действий оккупантов под угрозой экологической катастрофы: в чем причина Фото: Херсонская область из-за действий оккупантов под угрозой экологической катастрофы (ULF)
Автор: Артем Горовенко

Предприятие по производству куриного яйца, птицефабрика "Чернобаевская" под Херсоном осталась без возможности кормить птицу и вывозить готовую продукцию. Это приведет к вымиранию птицы и невозможности ее утилизации, как и утилизации складских запасов яиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Укрлендфарминга".

"Из-за постоянных жестоких обстрелов со стороны оккупантов страдает мирное население, разрушаются логистические пути для обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов и производственных объектов. 3 млн кур фактически умирают от голода из-за невозможности поставки комбикорма для их кормления. Их невозможно утилизировать, как невозможно и утилизировать готовую продукцию, из-за ведения боевых действий агрессором", - говорится в сообщении.

Кроме того, в подобной ситуации оказалась и Богодуховская птицефабрика и птицефабрика Охотно в Харьковской области, также входящей в состав агрохолдинга "Авангард" (группа компаний "Укрлендфарминг").

Также сейчас обесточен крупнейший в Европе инкубатор в г. Макаров Киевской области. В пресс-службе еще добавляют, что кроме экологической опасности, остановка предприятий может привести и к дефициту яиц в Украине.

"Наша группа компаний обеспечивала куриными яйцами до 30% рынка Украины. Сейчас мы можем говорить о фактической потере 15% производства яиц в стране", - добавляют в компании

В то же время в компании сообщили, что "Авангард" продолжает поддерживать оборону страны. В координации с Минагрополитики "Авангард" бесплатно передает на нужды защиты страны 500 тыс. штук яиц своего производства.

Также группа компаний предоставляет горюче-смазочные материалы и необходимую технику, в частности грузовые автомобили.

Напомним, Херсон и область стали одной из самых горячих точек после ввод российских войск на территорию Украины 24 февраля. Уже который день продолжается противостояние наших военных и Украинского народа. Все о ситуации в регионе - в нашей текстовой трансляции.

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