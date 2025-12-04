RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Херсонская ТЭЦ остановила работу после ударов РФ: сотни домов остались без тепла

Фото: Херсонская ТЭЦ остановила работу после российских ударов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В результате российских ударов Херсонская тепловая электростанция (ТЭЦ) остановила работу. Без отопления остались 470 домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"В течение последних дней российские оккупанты интенсивно атаковали Херсонскую ТЭЦ - били дронами, артиллерией и другими видами вооружения. Полностью гражданский объект, который обеспечивал горожан теплом, подвергся серьезным разрушениям: повреждены помещения и оборудование станции", - сообщил Прокудин.

По его словам, в результате ударов работа ТЭЦ приостановлена. Без тепла остались 470 домов - более 40,5 тысячи абонентов.

В связи с этим глава ОВА собирает оперативное совещание, на котором будут рассматривать варианты альтернативного теплоснабжения для тех домов, которые были подключены к ТЭЦ.

"Параллельно ведем переговоры с партнерами, чтобы обеспечить херсонцев электрическими обогревателями и другими средствами для обогрева. В городе продолжают работать Пункты несокрушимости. Там можно согреться, зарядить телефон и связаться с родными", - добавил Прокудин.

 

Удары по энергетике Украины

Напомним, Россия с начала осени регулярно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины. В стране были повреждены все крупные ТЭС и гидроэлектростанции.

Сейчас самая сложная ситуация со светом в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях.

В частности, в ночь на 4 декабря российские войска атаковали энергетический объект в Одесской области. В результате обстрела есть значительные повреждения, без света - 51 800 потребителей.

По информации "Укрэнерго", сегодня, 4 декабря, свет в Украине продолжат отключать по графикам. В течение суток одновременно будут отключать от 0,5 до 3 очередей.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЭЦХерсонская областьВойна в Украине