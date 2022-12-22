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В Херсонской области между оккупантами разразился конфликт: что известно

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Четверг 22 декабря 2022 12:48
В Херсонской области между оккупантами разразился конфликт: что известно Фото: в Херсонской области между оккупантами разразился конфликт (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Между российскими силовиками и военными на Херсонском направлении разразился конфликт из-за недостаточного материального обеспечения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Между оккупационными силовиками (росгвардия, фсб) и военными нарастает напряжение из-за недостаточного материального обеспечения. Да, первые отбирают лучшие транспортные средства, которые доставляют оккупанты на временно оккупированные территории", - говорится в сообщении.

Российские военные получают обеспечение потребностей по избыточному принципу. Ситуацию усугубляет негласный запрет на доставку новых транспортных средств через Крым, который ввели оккупанты.

"Такая ситуация снижает нравственное состояние россиян на левом берегу Херсонщины", - отмечают в Центре сопротивления.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска на 22 декабря запланировали "эвакуацию" гражданских из Каховки и Новой Каховки (Херсонская область). Захватчики специально обстреливают левобережье Херсонской области, чтобы заставить гражданских выехать.

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