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Під Херсоном чоловік влаштував стрілянину з обріза і сам загинув від пострілу

Автор: РБК-Україна

В Олешках Херсонської області чоловік влаштував стрілянину з обріза, але в результаті випадкового пострілу загинув сам. Ще дві особи поранені.

Про це йдеться в повідомленні поліції Херсонської області.

Повідомляється, що вночі до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з місцевих скверів з вогнепальними пораненнями перебувають троє чоловіків, один з яких мертвий. Загиблим є 66-річний місцевий житель.

За словами поранених, вони розпивали спиртне на лавочці в той час, як до них підійшов чоловік з обрізом мисливської рушниці.

"Останній вистрілив, в результаті чого друзі отримали дробові поранення нижніх кінцівок. Після цього "стрілець", тримаючи зброю в руці за ствол, наніс удар одному з поранених. В результаті стався випадковий постріл і вогнепальне поранення отримав сам стріляючий в область верхньої третини правого стегна. В результаті нападник помер на місці від гострої крововтрати", - йдеться в повідомленні.

З місця інциденту вилучено обріз та інші речі, які спрямовані на дослідження в експертно-криміналістичний центр. Також був проведений обшук в будинку загиблого - там знайшли патрони. За фактом смерті чоловіка відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві в ході дорожнього конфлікту з ножем напали на водія евакуатора.

А до цього в Києві біля супермаркету сталася стрілянина, у одного з учасників інциденту при собі виявився цілий арсенал зброї.

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Херсонская областьСтрільба