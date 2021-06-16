Под Херсоном мужчина устроил стрельбу из обреза и сам погиб от выстрела

Сообщается, что ночью в полицию поступило сообщение о том, что в одном из местных скверов с огнестрельными ранениями находятся трое мужчин, один из которых мертв. Погибшим является 66-летний местный житель.

По словам раненых, они распивали спиртное на лавочке в то время, как к ним подошел мужчина с обрезом охотничьего ружья.

"Последний выстрелил, в результате чего друзья получили дробовые ранения нижних конечностей. После этого "стрелок", держа оружие в руке за ствол, нанес им удар одному из раненых. В результате произошел случайный выстрел и огнестрельное ранение получил сам стреляющий в область верхней трети правого бедра. В результате нападавший скончался на месте от острой кровопотери", - говорится в сообщении.

С места инцидента изъяты обрез и другие вещи, которые направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр. Также был проведен обыск в доме погибшего - там нашли патроны. По факту смерти мужчины открыто уголовное производство.