UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Под Херсоном мужчина устроил стрельбу из обреза и сам погиб от выстрела

Автор: РБК-Украина

В Алешках Херсонской области мужчина устроил стрельбу из обреза, но в результате случайного выстрела погиб сам. Еще два человека ранены.

Об этом говорится в сообщении полиции Херсонской области.

Сообщается, что ночью в полицию поступило сообщение о том, что в одном из местных скверов с огнестрельными ранениями находятся трое мужчин, один из которых мертв. Погибшим является 66-летний местный житель.

По словам раненых, они распивали спиртное на лавочке в то время, как к ним подошел мужчина с обрезом охотничьего ружья.

"Последний выстрелил, в результате чего друзья получили дробовые ранения нижних конечностей. После этого "стрелок", держа оружие в руке за ствол, нанес им удар одному из раненых. В результате произошел случайный выстрел и огнестрельное ранение получил сам стреляющий в область верхней трети правого бедра. В результате нападавший скончался на месте от острой кровопотери", - говорится в сообщении.

С места инцидента изъяты обрез и другие вещи, которые направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр. Также был проведен обыск в доме погибшего - там нашли патроны. По факту смерти мужчины открыто уголовное производство.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в ходе дорожного конфликта с ножом напали на водителя эвакуатора.

А до этого в Киеве возле супермаркета произошла стрельба, у одного из участников инцидента при себе оказался целый арсенал оружия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская областьСтрельба