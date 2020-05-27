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У відділення прокуратури Каховки кинули "коктейль Молотова", сталася пожежа

Новини » Надзвичайні події     27.05.2020 - 11:23
У відділення прокуратури Каховки кинули "коктейль Молотова", сталася пожежа
Фото: місце події (hr.npu.gov.ua)

Поліція відкрила кримінальне провадження

У місті Каховка Херсонської області у відділення прокуратури кинули "коктейль Молотова". Внаслідок цього сталася пожежа.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Основну версію злочину слідство пов'язує з професійною діяльністю прокурорів

"При огляді місця події слідчо-оперативна група Каховського відділу поліції виявила, що на першому поверсі будівлі розбите скло. Біля вікна знаходилася скляна пляшка з частинками легкозаймистої речовини", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 347 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу, працівника органу державної виконавчої служби або приватного виконавця, вчинене шляхом підпалу).

Нагадаємо, у Закарпатській області невідомий кинув "коктейль Молотова" у двір народного депутата від партії "Слуга народу" Михайла Лаби, поліція розпочала слідство.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України поджегкоктейль молотова
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