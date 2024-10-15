В Херсоне остановились все троллейбусы: россияне перебили линии

Ситуация в Херсонской области

Следует отметить, что часть Херсонской области остается оккупированной россиянами. Херсон и правобережная часть области были освобождены осенью 2022 года.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать освобожденные населенные пункты. Захватчики используют артиллерию, дроны и авиацию.

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, на прошлой неделе армия РФ возобновила атакующие действия на Приднепровском направлении.

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