В Херсоне остановились все троллейбусы: россияне перебили линии

Российские войска во вторник, 15 октября, обстреляли Херсон. Из-за атаки в городе остановились троллейбусы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко в Telegram.
По его словам, в результате вражеских обстрелов в Херсоне повреждена контактная сеть - линии перебиты в нескольких местах.
"В настоящее время электротранспорт в городе не работает", - сообщил начальник Херсонской ГВА.
Мрочко отметил, что специалисты работают над устранением повреждений. 20 троллейбусов готовы к выходу на маршруты.
Следует отметить, что часть Херсонской области остается оккупированной россиянами. Херсон и правобережная часть области были освобождены осенью 2022 года.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать освобожденные населенные пункты. Захватчики используют артиллерию, дроны и авиацию.
Как сообщили в Силах обороны юга Украины, на прошлой неделе армия РФ возобновила атакующие действия на Приднепровском направлении.
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