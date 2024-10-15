RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

В Херсоне остановились все троллейбусы: россияне перебили линии

Фото: в Херсоне из-за обстрела остановились троллейбусы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска во вторник, 15 октября, обстреляли Херсон. Из-за атаки в городе остановились троллейбусы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко в Telegram.

По его словам, в результате вражеских обстрелов в Херсоне повреждена контактная сеть - линии перебиты в нескольких местах.

"В настоящее время электротранспорт в городе не работает", - сообщил начальник Херсонской ГВА.

Мрочко отметил, что специалисты работают над устранением повреждений. 20 троллейбусов готовы к выходу на маршруты.

 

Ситуация в Херсонской области

Следует отметить, что часть Херсонской области остается оккупированной россиянами. Херсон и правобережная часть области были освобождены осенью 2022 года.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать освобожденные населенные пункты. Захватчики используют артиллерию, дроны и авиацию.

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, на прошлой неделе армия РФ возобновила атакующие действия на Приднепровском направлении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХерсонВойна в УкраинеВойна России против Украины