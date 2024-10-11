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Оккупанты возобновили штурмовые действия на Приднепровском направлении, - ВСУ

Херсонская область, Пятница 11 октября 2024 11:42
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Оккупанты возобновили штурмовые действия на Приднепровском направлении, - ВСУ Фото: оккупанты возобновили штурмовые действия в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупационные войска возобновили атаки на Приднепровском направлении. За прошедшие сутки зафиксировано пять штурмов на Херсонском и два штурма на Запорожском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины в Telegram.

"С начала недели враг возобновил атакующие действия на Приднепровском направлении. Силы обороны юга Украины в Херсонской области отразили 29 штурмов", - говорится в сообщении.

Оккупанты также продолжают артиллерийские обстрелы, наносят авиационные удары, применяют ударные дроны разных типов, ведут аэроразведку.

За минувшие сутки россияне применили 318 FPV-дронов, из них три ударных беспилотника типа "Ланцет", сбросили 428 осколочных боеприпасов.

За сутки оккупанты потеряли на юге Украины 59 солдат, а также 25 единиц техники:

  • 6 единиц автомобильной техники;
  • 6 гаубиц;
  • 3 миномета;
  • 4 дрона (3-ZALA, 1-Supercam);
  • камеру наблюдения;
  • 3 мотоцикла;
  • 2 лодки.

Силы обороны Украины поразили два блиндажа, пять мест хранения боеприпасов, место взлета дронов, наблюдательный пункт и огневую позицию.

Стоит добавить, что Приднепровское направление фронта - это территории Херсонской области, где идут боевые действия. Условная линия разграничения проходит по реке Днепр, которая разделяет Херсонскую область на правобережную (контролирует Украина) и левобережную (контролируют оккупанты) части.

Потери России на фронте

Россия скрывает потери своей армии на фронте, а также постоянно лжет о потерях украинских сил.

По данным Генштаба ВСУ, Россия потеряла с февраля 2022 уже более 666 тысяч своих солдат. Кроме того, украинские воины уничтожили тысячи единиц техники противника. Среди уничтоженной техники не только артиллерия или танки, а также самолеты, вертолеты, корабли и подлодка.

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