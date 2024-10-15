У Херсоні зупинилися всі тролейбуси: росіяни перебили лінії

Ситуація у Херсонській області

Варто зазначити, що частина Херсонської області залишається окупованою росіянами. Херсон та правобережна частина області була звільнена восени 2022 року.

Окупанти продовжують щоденно обстрілювати звільнені населені пункти. Загарбники використовують артилерію, дрони та авіацію.

Як повідомили у Силах оборони півдня України, минулого тижня армія РФ відновила атакувальні дії на Придніпровському напрямку.

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