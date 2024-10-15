У Херсоні зупинилися всі тролейбуси: росіяни перебили лінії

Російські війська у вівторок, 15 жовтня, обстріляли Херсон. Через атаку у місті зупинилися тролейбуси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка у Telegram.
За його словами, внаслідок ворожих обстрілів у Херсоні пошкоджено контактну мережу - лінії перебиті у кількох місцях.
"На цю годину електротранспорт у місті не працює", - повідомив начальник Херсонської МВА.
Мрочко зазначив, що фахівці працюють над усуненням пошкоджень. 20 тролейбусів готові до виходу на маршрути.
Варто зазначити, що частина Херсонської області залишається окупованою росіянами. Херсон та правобережна частина області була звільнена восени 2022 року.
Окупанти продовжують щоденно обстрілювати звільнені населені пункти. Загарбники використовують артилерію, дрони та авіацію.
Як повідомили у Силах оборони півдня України, минулого тижня армія РФ відновила атакувальні дії на Придніпровському напрямку.
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