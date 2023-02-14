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В Херсоне с утра сообщают о взрывах

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Херсон, Вторник 14 февраля 2023 08:57
В Херсоне с утра сообщают о взрывах Фото: в Херсоне 14 февраля раздаются взрывы (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Херсоне сегодня, 14 февраля утро начинается громко. Местные жители слышат взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"Взрывы в Херсоне", - информируют местные паблики.

Отметим, что на данный момент официальной информации о взрывах в городе нет.

Напомним, что за минувшие сутки российская армия обстреляла Херсон 13 раз. Вражеские снаряды попали в железнодорожный путь пассажирского сообщения и жилые дома.

Также мы писали о том, что россияне утром 13 февраля обстреляли предприятие в Херсоне, в результате чего погиб человек.

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