В Херсоне с утра сообщают о взрывах
Фото: в Херсоне 14 февраля раздаются взрывы (Getty Images)
В Херсоне сегодня, 14 февраля утро начинается громко. Местные жители слышат взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
"Взрывы в Херсоне", - информируют местные паблики.
Отметим, что на данный момент официальной информации о взрывах в городе нет.
Напомним, что за минувшие сутки российская армия обстреляла Херсон 13 раз. Вражеские снаряды попали в железнодорожный путь пассажирского сообщения и жилые дома.
Также мы писали о том, что россияне утром 13 февраля обстреляли предприятие в Херсоне, в результате чего погиб человек.
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