У Херсоні зранку повідомляють про вибухи

У Херсоні сьогодні, 14 лютого ранок починається гучно. Місцеві жителі чують вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"Вибухи у Херсоні", - інформують місцеві пабліки.

Зазначимо, що на цей момент офіційної інформації щодо вибухів у місті та немає.

Нагадаємо, що за минулу добу російська армія обстріляла Херсон 13 разів. Ворожі снаряди поцілили у залізничну колію пасажирського сполучення та житлові будинки.

Також ми писали про те, що росіяни вранці 13 лютого обстріляли підприємство у Херсоні, внаслідок чого загинула людина.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.