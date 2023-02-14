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У Херсоні зранку повідомляють про вибухи

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Херсон, Вівторок 14 лютого 2023 08:57
У Херсоні зранку повідомляють про вибухи Фото: в Херсоні 14 лютого лунають вибухи (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Херсоні сьогодні, 14 лютого ранок починається гучно. Місцеві жителі чують вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"Вибухи у Херсоні", - інформують місцеві пабліки.

Зазначимо, що на цей момент офіційної інформації щодо вибухів у місті та немає.

Нагадаємо, що за минулу добу російська армія обстріляла Херсон 13 разів. Ворожі снаряди поцілили у залізничну колію пасажирського сполучення та житлові будинки.

Також ми писали про те, що росіяни вранці 13 лютого обстріляли підприємство у Херсоні, внаслідок чого загинула людина.

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Херсон Вибух
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