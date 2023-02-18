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В Херсоне вновь прогремели взрывы: за городом видно дым

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Херсон, Суббота 18 февраля 2023 13:56
В Херсоне вновь прогремели взрывы: за городом видно дым Фото: в Херсоне вновь прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Херсоне днем 18 февраля вновь прогремели взрывы. По некоторым данным, в городе есть "прилеты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По информации местных жителей, в городе было слышно много звуков, похожих на взрывы.

Также местные пишут, что видят на горизонте дым. Однако в Telegram-каналах сообщают, что дым связан с огневой работой по российским войскам на левом берегу Днепра.

С чем именно связаны звуки взрывов, пока неясно. В настоящее время власти также не комментировали ситуацию.

Напомним, российские захватчики вчера 65 раз обстреляли Херсонскую область, в том числе по Херсону ударили 13 раз. За сутки в регионе один человек погиб, трое получили ранения.

Также мы писали, что утром 18 февраля оккупанты обстреляли Очаковскую общину. Повреждены жилые дома, начался пожар.

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