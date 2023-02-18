В Херсоне вновь прогремели взрывы: за городом видно дым
В Херсоне днем 18 февраля вновь прогремели взрывы. По некоторым данным, в городе есть "прилеты".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
По информации местных жителей, в городе было слышно много звуков, похожих на взрывы.
Также местные пишут, что видят на горизонте дым. Однако в Telegram-каналах сообщают, что дым связан с огневой работой по российским войскам на левом берегу Днепра.
С чем именно связаны звуки взрывов, пока неясно. В настоящее время власти также не комментировали ситуацию.
Напомним, российские захватчики вчера 65 раз обстреляли Херсонскую область, в том числе по Херсону ударили 13 раз. За сутки в регионе один человек погиб, трое получили ранения.
Также мы писали, что утром 18 февраля оккупанты обстреляли Очаковскую общину. Повреждены жилые дома, начался пожар.
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