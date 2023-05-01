В понедельник, 1 мая, в Херсоне прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" .

"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Воздушную тревогу в Херсонской области не объявляли. При этом официальной информации о взрывах пока нет.

Напомним, 30 апреля россияне нанесли удары по двум общинам Херсонской области. Предварительно было известно об одном пострадавшем и одной погибшей.

Кроме того, накануне из села Кизомыс в Херсонской области эвакуировали всех детей. Населённый пункт постоянно находится под обстрелами оккупантов.

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