Во вторник, 18 апреля, в Херсоне снова раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" .

Официальной информации о ситуации в городе пока нет.

Отметим, что воздушная тревога в регионе не объявлялась.

"В Херсоне снова слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Напомним, что во вторник, 18 апреля, в Херсоне раздались взрывы.

Сегодня российские оккупанты ударили по центру Херсона, атаковав местный рынок. В результате обстрела один человек погиб, еще девять получили ранения.

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