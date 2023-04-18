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В Херсоне снова раздались взрывы

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Херсон, Вторник 18 апреля 2023 22:23
В Херсоне снова раздались взрывы Фото: В Херсоне снова раздались взрывы (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 18 апреля, в Херсоне снова раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Херсоне снова слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Отметим, что воздушная тревога в регионе не объявлялась.

Официальной информации о ситуации в городе пока нет.

Напомним, что во вторник, 18 апреля, в Херсоне раздались взрывы.

Сегодня российские оккупанты ударили по центру Херсона, атаковав местный рынок. В результате обстрела один человек погиб, еще девять получили ранения.

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