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У Херсоні знову пролунали вибухи

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Херсон, Вівторок 18 квітня 2023 22:23
У Херсоні знову пролунали вибухи Фото: У Херсоні знову пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 18 квітня, у Херсоні знову пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Херсоні знову чутно вибухи", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що повітряну тривогу в регіоні не оголошували.

Офіційної інформації про ситуацію у місті поки немає.

Нагадаємо, що у вівторок, 18 квітня, у Херсоні пролунали вибухи.

Сьогодні російські окупанти вдарили по центру Херсона, атакувавши місцевий ринок. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще дев'ять отримали поранення.

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