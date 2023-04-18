Фото: У Херсоні знову пролунали вибухи (GettyImages)

У вівторок, 18 квітня, у Херсоні знову пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Херсоні знову чутно вибухи", - йдеться у повідомленні. Зазначимо, що повітряну тривогу в регіоні не оголошували. Офіційної інформації про ситуацію у місті поки немає.