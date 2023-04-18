У Херсоні знову пролунали вибухи
Фото: У Херсоні знову пролунали вибухи (GettyImages)
У вівторок, 18 квітня, у Херсоні знову пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"У Херсоні знову чутно вибухи", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що повітряну тривогу в регіоні не оголошували.
Офіційної інформації про ситуацію у місті поки немає.
Нагадаємо, що у вівторок, 18 квітня, у Херсоні пролунали вибухи.
Сьогодні російські окупанти вдарили по центру Херсона, атакувавши місцевий ринок. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще дев'ять отримали поранення.
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