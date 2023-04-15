В субботу, 15 апреля, в Херсоне снова раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" .

" Суспільне " сообщает, что в Херсоне снова раздались взрывы.

Официальной информации о ситуации в городе пока нет.

Отметим, что воздушная тревога в регионе не объявлялась.

Напомним, что российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по Херсону. В результате обстрела погибли две женщины.

За прошедшие сутки россияне выпустили почти 450 снарядов по Херсонской области, в результате чего восемь человек получили ранения.

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