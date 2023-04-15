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У Херсоні знову пролунали вибухи

Фото: У Херсоні знову пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 15 квітня, у Херсоні знову пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Зазначимо, що повітряну тривогу в регіоні не оголошували.

Офіційної інформації про ситуацію у місті поки немає.

Оновлено 17:38

"Суспільне" повідомляє, що у Херсоні знову пролунали вибухи.

Нагадаємо, що російські окупанти вчергове завдали удару по Херсону. Внаслідок обстрілу загинули двоє жінок.

Минулої доби росіяни випустили майже 450 снарядів по Херсонській області, внаслідок чого вісім людей отримали поранення.

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