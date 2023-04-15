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В Херсоне снова раздались взрывы

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Херсон, Суббота 15 апреля 2023 17:10
В Херсоне снова раздались взрывы Фото: В Херсоне снова раздались взрывы (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 15 апреля, в Херсоне снова раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Отметим, что воздушная тревога в регионе не объявлялась.

Официальной информации о ситуации в городе пока нет.

Обновлено 17:38

"Суспільне" сообщает, что в Херсоне снова раздались взрывы.

Напомним, что российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по Херсону. В результате обстрела погибли две женщины.

За прошедшие сутки россияне выпустили почти 450 снарядов по Херсонской области, в результате чего восемь человек получили ранения.

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