В Херсоне вновь прогремели взрывы

В Херсоне днем 3 февраля прогремели взрывы. Тревога в регионе не обьявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Отметим, что военная администрация пока не комментировала причины взрывов, которые слышат в Херсоне.

Напомним, утром 3 февраля в Херсоне прогремели взрывы. После чего местные жители начали сообщать о проблемы со светом в некоторых районах.

Также мы писали, что враг в который раз почти всю ночь хаотично обстреливал все кварталы Херсона. Спасатели тушили пожары под вражескими обстрелами.

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