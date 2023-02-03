В Херсоне вновь прогремели взрывы

В Херсоне днем 3 февраля прогремели взрывы. Тревога в регионе не обьявлена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
По информации местных жителей, российские войска обстреливают Херсон. Взрывы в городе продолжаются.
Тем временем жители Олешек сообщают, что слышат звуки "выходов".
Отметим, что военная администрация пока не комментировала причины взрывов, которые слышат в Херсоне.
Напомним, утром 3 февраля в Херсоне прогремели взрывы. После чего местные жители начали сообщать о проблемы со светом в некоторых районах.
Также мы писали, что враг в который раз почти всю ночь хаотично обстреливал все кварталы Херсона. Спасатели тушили пожары под вражескими обстрелами.
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