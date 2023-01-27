В Кривом Роге громкие взрывы

Сигнал воздушной тревоги был объявлен в городе Кривой Рог в пятницу, 27 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные соцсети.

Отметим, что по состоянию на 21.23 в Днепропетровской области и Кривом Роге был отменен сигнал воздушной тревоги.

Предварительно по городу могут ударить баллистическими ракетами. Власти просят местных жителей оставаться в тайне и сохранять спокойствие.

Напомним, что в пятницу, 27 января, в Херсоне раздались звуки взрывов. Воздушная тревога в городе и области не была объявлена.

Также 25 января днем в Запорожье жители услышали несколько взрывов. Воздушная тревога в области пока не объявлена.

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