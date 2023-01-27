ua ru
Пт, 27 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Кривом Роге громкие взрывы

Новина українською →
Кривой Рог, Пятница 27 января 2023 21:15
В Кривом Роге громкие взрывы Фото: взрывы в Кривом Роге 27 января (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Сигнал воздушной тревоги был объявлен в городе Кривой Рог в пятницу, 27 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные соцсети.

Жители города Кривой Рог Днепропетровской области, вечером пятницы 27 января, слышали звуки громких взрывов.

Предварительно по городу могут ударить баллистическими ракетами. Власти просят местных жителей оставаться в тайне и сохранять спокойствие.

Отметим, что по состоянию на 21.23 в Днепропетровской области и Кривом Роге был отменен сигнал воздушной тревоги.

В Кривом Роге громкие взрывыФото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Напомним, что в пятницу, 27 января, в Херсоне раздались звуки взрывов. Воздушная тревога в городе и области не была объявлена.

Также 25 января днем в Запорожье жители услышали несколько взрывов. Воздушная тревога в области пока не объявлена.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кривой Рог Взрыв воздушная тревога
NEWS
Россия готовит информационную спецоперацию против руководства Украины, - разведка
Россия готовит информационную спецоперацию против руководства Украины, - разведка
DAILY
Александр Завитневич: Российские генералы повели солдат на смерть, они поверили телевизору
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Александр Завитневич: Российские генералы повели солдат на смерть, они поверили телевизору