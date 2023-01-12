В Херсоне снова раздались взрывы

В четверг, 12 января, в Херсоне местные жители уже несколько раз за день слышат взрывы. В области пока не объявили воздушную тревогу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Официальные источники пока не раскрывают более детальной информации о происшествии и не называют причин взрывов.
Напомним, взрывы жители Херсона сегодня уже слышали примерно в 13:45 и утром.
Также мы писали, что, по данным Генштаба, россияне продолжают укреплять оборону в Херсонской области.
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