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Херсон снова слышит взрывы

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Херсон, Четверг 12 января 2023 13:46
Херсон снова слышит взрывы Фото: в Херсоне снова сообщили о взрывах (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Херсоне местные жители снова слышат взрывы. Что уже не первый раз за сегодняшний день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"В Херсоне слышны взрывы", - пишут в сети.

Ранее мы писали о звуках взрывов, которые слышали жители Херсона сегодня утром.

Напомним, как рассказал первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский, вчера оккупанты "пошли на рекорд", обстреляв территорию области 90 раз.

Также вчера сообщалось, что россияне обстреляли и объект критической инфраструктуры города, в результате чего пострадали гражданские.

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Херсон Обстріл Взрыв Война России против Украины
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