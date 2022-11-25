В Херсоне снова раздались взрывы

В пятницу, 25 ноября, в Херсоне раздались звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

"В Херсоне снова слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Отметим, что воздушная тревога не была объявлена ни в Херсоне, ни в Херсонской области.

Пока официальных комментариев по поводу ситуации в городе нет.