ua ru
Пт, 25 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Херсоне раздались взрывы

Новина українською →
Херсон, Пятница 25 ноября 2022 12:24
В Херсоне раздались взрывы Фото: в Херсоне раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Херсоне раздались взрывы в пятницу, 25 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Отметим, что воздушная тревога не была объявлена ни в Херсоне, ни в Херсонской области.

Пока официальных комментариев по поводу ситуации в городе нет.

Напомним, вчера оккупанты обстреляли Херсонскую область 49 раз, погибли 10 человек, еще 54 получили ранения.

РБК-Украина также сообщало, что сегодня в Херсоне может звучать сирена, ведь специалисты будут тестировать систему оповещения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Взрыв Война России против Украины
NEWS
Свет, тепло, вода и транспорт: какая ситуация в Киеве к утру
Свет, тепло, вода и транспорт: какая ситуация в Киеве к утру
DAILY
На стороне Кремля. Почему Венгрия помогает России в войне против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина На стороне Кремля. Почему Венгрия помогает России в войне против Украины