В Херсоне снова сообщают о взрывах

Так, местные сообщают о "вылете" из временно оккупированных Олешек.

Отметим, что в Херсонской области не объявляли воздушную тревогу.

Официальной информации о ситуации в городе пока нет.

Отметим, что утром в Херсоне также раздавались мощные взрывы.

Кроме того, в результате вчерашних обстрелов Херсонской области погибли два человека, еще семеро получили ранения.

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