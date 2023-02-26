В Херсоне снова сообщают о взрывах

Сегодня, 26 февраля, в Херсоне уже вторично раздались взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Так, местные сообщают о "вылете" из временно оккупированных Олешек.
Отметим, что в Херсонской области не объявляли воздушную тревогу.
Официальной информации о ситуации в городе пока нет.
Отметим, что утром в Херсоне также раздавались мощные взрывы.
Кроме того, в результате вчерашних обстрелов Херсонской области погибли два человека, еще семеро получили ранения.
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