Обстрел больницы в Херсоне: в ОВА сообщили о пострадавшем

Российские войска утром 9 декабря нанесли удары по Херсону. Ракета повредила больницу, вследствие чего пострадал гражданский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича в Telegram .

"К сожалению, из-за российских обстрелов медицинского учреждения в Херсоне есть один пострадавший. Его прооперировали врачи, состояние раненого – стабильное", - рассказал Янушевич.

Напомним, утром 9 декабря сообщалось, что российские войска в очередной раз нанесли удар по Херсону. Вражеская ракета попала в жилой дом.

Позже в Офисе президента и военной администрации города подтвердили обстрелы гражданской инфраструктуры и больницы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.