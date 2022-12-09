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Оккупанты ночью ударили по Херсону. В сети сообщают о попадании в жилой дом (видео)

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Херсон, Пятница 09 декабря 2022 08:47
Оккупанты ночью ударили по Херсону. В сети сообщают о попадании в жилой дом (видео) Фото: оккупанты ночью ударили по Херсону (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В ночь на 9 декабря российские войска в очередной раз нанесли удар по Херсону. Вражеская ракета попала в жилой дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Кроме того, сообщается, что в результате удара по жилому дому повреждения получило здание медицинского учреждения.

Напомним, российская армия 7 декабря 30 раз обстреляла населенные пункты Херсонской области. Вследствие ударов погибли два человека, еще один ранен.

Также сообщалось, что в Херсоне погиб мужчина в результате обстрела автотранспортного предприятия.

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