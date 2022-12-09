Оккупанты ночью ударили по Херсону. В сети сообщают о попадании в жилой дом (видео)
Фото: оккупанты ночью ударили по Херсону (Getty Images)
В ночь на 9 декабря российские войска в очередной раз нанесли удар по Херсону. Вражеская ракета попала в жилой дом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Кроме того, сообщается, что в результате удара по жилому дому повреждения получило здание медицинского учреждения.
Напомним, российская армия 7 декабря 30 раз обстреляла населенные пункты Херсонской области. Вследствие ударов погибли два человека, еще один ранен.
Также сообщалось, что в Херсоне погиб мужчина в результате обстрела автотранспортного предприятия.
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