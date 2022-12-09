Оккупанты ночью ударили по Херсону. В сети сообщают о попадании в жилой дом (видео)

В ночь на 9 декабря российские войска в очередной раз нанесли удар по Херсону. Вражеская ракета попала в жилой дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Кроме того, сообщается, что в результате удара по жилому дому повреждения получило здание медицинского учреждения.