RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Херсоне задержали женщину, которая проводила "референдум". Ей грозит до 10 лет тюрьмы

Архивное фото: в Херсоне задержали женщину, которая проводила "референдум" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители в Херсоне задержали женщину, которая в прошлом году занималась проведением незаконного "референдума". Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.

Детали дела

По данным следствия, 60-летняя подозреваемая в сентябре 2022 года участвовала в проведении псевдореферендума о присоединении Херсонской области в состав РФ. Женщина в день "голосования" находилась неподалеку от одного из "избирательных участков", где призвала жителей города Херсона участвовать в незаконном процессе.

Фото: Коллаборантка (facebook.com/pho.gov.ua)

Разъясняла, как принять участие в "волеизъявлении" и помогала "правильно" заполнять бюллетени. Также публично высказывалась в поддержку страны-агрессора.

Ей сообщили о подозрении

Отмечается, что местной жительнице сообщено о подозрении в коллаборационизме. Ей грозит до 10 лет тюрьмы.

Досудебное расследование осуществляется ГУНП в Херсонской области.

"Референдум" на оккупированных территориях

В период с 23 по 27 сентября 2022 г. на территории так называемых "Л/ДНР" и оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей прошли "референдумы" о вхождении в состав РФ.

Недавно правоохранители в Херсоне задержали коллаборанта, который в прошлом году помогал России проводить "референдум".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияХерсонВойна в Украине