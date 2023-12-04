В Херсоне задержали женщину, которая проводила "референдум". Ей грозит до 10 лет тюрьмы

Детали дела

По данным следствия, 60-летняя подозреваемая в сентябре 2022 года участвовала в проведении псевдореферендума о присоединении Херсонской области в состав РФ. Женщина в день "голосования" находилась неподалеку от одного из "избирательных участков", где призвала жителей города Херсона участвовать в незаконном процессе.

Фото: Коллаборантка (facebook.com/pho.gov.ua)

Разъясняла, как принять участие в "волеизъявлении" и помогала "правильно" заполнять бюллетени. Также публично высказывалась в поддержку страны-агрессора.

Ей сообщили о подозрении

Отмечается, что местной жительнице сообщено о подозрении в коллаборационизме. Ей грозит до 10 лет тюрьмы.

Досудебное расследование осуществляется ГУНП в Херсонской области.

"Референдум" на оккупированных территориях

В период с 23 по 27 сентября 2022 г. на территории так называемых "Л/ДНР" и оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей прошли "референдумы" о вхождении в состав РФ.

Недавно правоохранители в Херсоне задержали коллаборанта, который в прошлом году помогал России проводить "референдум".