У Херсоні затримали жінку, яка проводила "референдум". Їй загрожує до 10 років в'язниці

Деталі справи

За даними слідства, 60-річна підозрювана у вересні 2022 року брала участь у проведенні псевдореферендуму про приєднання Херсонської області до складу РФ. Жінка в день "голосування" перебувала неподалік від однієї з "виборчих дільниць", де закликала мешканців міста Херсона брати участь у незаконному процесі.

Фото: Колаборантка (facebook.com/pho.gov.ua)

Роз'яснювала, як узяти участь у "волевиявленні" та допомагала "правильно" заповнювати бюлетені. Також публічно висловлювалася на підтримку країни-агресора.

Їй повідомили про підозру

Зазначається, що місцевій жительці повідомлено про підозру в колабораціонізмі. Їй загрожує до 10 років в'язниці.

Досудове розслідування здійснюється ГУНП у Херсонській області.

"Референдум" на окупованих територіях

У період з 23 по 27 вересня 2022 року на території так званих "Л/ДНР" та окупованих частин Запорізької та Херсонської областей пройшли "референдуми" про входження до складу РФ.

Нещодавно правоохоронці в Херсоні затримали колаборанта, який торік допомагав Росії проводити "референдум".