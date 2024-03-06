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В Херсоне задержали коллаборантку, она принудительно раздавала паспорта РФ. Ей грозит тюрьма

Херсон, Среда 06 марта 2024 15:21
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В Херсоне задержали коллаборантку, она принудительно раздавала паспорта РФ. Ей грозит тюрьма Архивное фото: В Херсоне задержали коллаборантку, которая принудительно раздавала паспорта РФ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители в Херсоне задержали женщину, которая во время оккупации принудительно выдавала украинцам российские паспорта. Теперь ей грозит тюремное заключение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали дела

После захвата города женщина поддержала захватчиков, а в июне 2022 года поступила в оккупационное "Главное управление МВД по Херсонской области".

Там ее назначили "инспектором отдела по вопросам гражданства". На этой "должности" коллаборантка оформляла оккупационную документацию по принудительной депортации украинцев.

Фото: Задержание (facebook.com/SecurSerUkraine)

Кроме того, в обязанности фигурантки входила незаконная паспортизация жителей Херсона.

Она скрывалась от правосудия

После освобождения Херсона коллаборантка осталась в городе, но сменила место жительства и переехала на квартиру знакомых. Таким образом она надеялась "залечь на дно" и избежать правосудия.

Однако ей это не удалось, ей сообщено о подозрении по факту коллаборационной деятельности. Фигурантка находится под стражей без права внесения залога.

Продолжается расследование, злоумышленнице грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Недавние задержания СБУ

Напомним, РБК-Украина писала о том, что СБУ задержала агента ФСБ, готовившего экологический теракт в Одесской области. За сотрудничество с врагом ему грозит пожизненное заключение.

Также мы рассказывали о том, как сотрудники СБУ разоблачили супругов агентов ФСБ, которые готовили ракетный удар для обесточивания Львова.

Кроме того, мы рассказывали о том, что СБУ задержала предателя, ремонтировавшего технику РФ во время оккупации Харьковской области.

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