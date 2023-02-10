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В Херсонской области запретили использовать видеорегистраторы на гражданских авто

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Украина, Пятница 10 февраля 2023 16:07
В Херсонской области запретили использовать видеорегистраторы на гражданских авто Фото: в Херсонской области запретили использовать видеорегистраторы на гражданских авто (flickr.com)
Автор: Наталья Кава

На территории Херсонской области был введен запрет на фото- и видеофиксацию и использование видеорегистраторов на гражданских автомобилях.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Херсонской ОВА.

Сообщается, что запрет распространяется на автомобили, которые не привлечены к осуществлению мер правового режима военного положения.

Им запрещается использовать средства для съемки на:

  • дорогах общего использования;
  • блокпостах;
  • объектам инфраструктуры;
  • объектах общего назначения;
  • укреплениях или местоположениях, сосредоточении или перемещении воинских частей Сил обороны.

Кроме того, в области вводится режим светомаски. Он продлится 18:00 до 06:00. В настоящее время запрещено уличное освещение, освещение территорий объектов, зданий и сооружений, рекламных вывесок, баннеров, витрин, жилых домов и придомовых территорий.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что в Херсоне в результате ночных обстрелов был поврежден железнодорожный вокзал.

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