В оккупированном Херсоне второй день проблемы с интернетом

В оккупированном российскими войсками Херсоне второй день подряд наблюдаются перебои с доступом в интернет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экспертную группу Netblocks .

"Данные показывают, что Херсон на юге Украины остается отключенным (от интернета, - ред.) более 24 часов. Провайдер "Скайнет" ("Херсонтелеком") утверждает, что оборудование было "передано" без уведомления российско-крымскому оператору, предоставляющим услуги после оккупации", - говорится в сообщении.

Фото: в Херсоне до сих пор перебои с интернетом