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В Херсоне вводят запрет на въезд в микрорайон Корабел: причина

Фото: в Херсоне вводят запрет на въезд в микрорайон Корабел (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Со вторника, 13 июня, в Херсоне вводят запрет на въезд в микрорайон Корабел и вводят там длительный комендантский час.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Херсонской МВА Романа Мрочко.

По его словам, комендантский час в этом микрорайоне будет действовать с 15:00 13 июня до 12:00 следующих суток. Комендантский час в таком режиме продлится до 19 июня включительно.

"Будет производиться разминирование, следственные действия и работы коммунальных служб", - пояснил Мрочко.

Глава МВА добавил, что эвакуация населения продолжается. Ее будут проводить представители ГСЧС и городской военной администрации.

Также Мрочко сообщил, что после спада воды будут определены локации выдачи гуманитарной помощи и лекарственных средств, которые можно будет получить с 12:00 до 15:00 ежедневно.

Ситуация в Херсоне

После подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС десятки населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях затопило.

На данный момент уровень затопления в Херсонской области снизился на 64 см, вода на отметке 3 м 29 см.

При этом в воду смыло склады оружия россиян на левом берегу Херсонской области, так что вражеские боеприпасы и мины понесло течением к берегам.

В Силах обороны юга украинцев призывают не убирать побережье до проверки взрывотехников, ведь можно наткнуться на взрывчатку.

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Херсон